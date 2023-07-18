Нижегородские строители сделают офис МФЦ в Харцызске удобным и для маломобильных жителей

Офис МФЦ в Харцызске станет доступен маломобильным гражданам. Фото: Минстрой ДНР

Нижегородские строители сделают офис многофункционального центра в Харцызске удобным и для маломобильных жителей. Сейчас шеф-регион приступил к работе на входной группе. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Многофункциональный центр по улице Сергея Лазо нижегородские строители сделают более удобным и для маломобильных жителей города. Уже идут работы на входной группе. Подрядчик из Нижнего Новгорода также отремонтирует системы кондиционирования и подготовит помещение к установке нового оборудования, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что строители трудятся по вечерам и выходным, чтобы не останавливать работу многофункционального центра.

Напомним, что специалисты из Челябинской области продолжают строительство двух многофункциональных центров в Ясиноватой. Регион-шеф демонтировал старые конструкции зданий и подготовили полы к заливке.

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