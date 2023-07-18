В Донецке продолжают ремонт дорог в трех районах

В Донецке продолжают ремонт дорог (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Донецкой Народной Республики несмотря на постоянные обстрелы продолжают ремонт дорог. Специалисты ремонтируют дорожное покрытие в Ворошиловском, Кировском и Киевском районах. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- Дорожное ремонтно-строительное управление продолжает работать на благо родного города. Выполняется текущий ремонт автодорог по проспекту Мира в Ворошиловском районе и по улице Петровского в Кировском районе, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Алексей Кулемзин добавил, что сейчас специалисты производят покраску транспортных и пешеходных ограничений по проспекту Мира в Киевском районе. Также в Кировском районе осуществляется ручная уборка автодорог по улице Ляшенко и проводятся работы по обеспечению проезжаемости по улице Кобзаря.

Напомним, что специалисты из Якутии завершают ремонт дорог в городе Кировское. Сейчас шеф-регион продолжает восстановительные работы дорожного полотна, работы завершены на 80%.

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