Подразделения МВД ДНР получили около 40 новых служебных автомобилей

Сотрудники полиции получили около 40 новых служебных автомобилей. Фото: МВД ДНР

Подразделения Министерства внутренних дел ДНР получили около 40 новых служебных автомобилей по случаю девятилетия со дня образования ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

- Почти четыре десятка новых автомобилей будут использоваться для несения службы по охране общественного порядка и обеспечения безопасности граждан в различных населенных пунктах региона, - отмечают в ведомстве.

Заместитель начальника полиции МВД по ДНР Николай Крюченко и заместитель министра внутренних дел по Республике Павел Гищенко вручили ключи отличившимся сотрудникам.

Отметим, что часть переданных машин отправят для подразделений по вопросам миграции для оказания помощи в оформлении документов маломобильным гражданам ДНР и жителям отдаленных населенных пунктов.

В МВД России добавили, что это только первая партия служебных машин. Скоро сотрудники полиции получат еще более 500 единиц транспорта.

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