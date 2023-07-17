В Ворошиловском районе Донецка ремонтируют детский сад, пострадавший от варварского обстрела ВСУ

В ближайших планах благоустройство уличной территории и завоз новой мебели. Фото: ТГ/Кулемзин

Московские строители продолжают капитальный ремонт в здании пострадавшего от обстрела ВСУ детского сада в Ворошиловском районе Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Строители компании «Мосводосток» по поручению Правительства города Москвы продолжают капитальный ремонт здания детского сада в Ворошиловском районе, которое пострадало от варварского обстрела украинской артиллерии, - проинформировал градоначальник.

Мэр уточнил, что специалисты произвели замену всех коммуникаций, сделали новую внутреннюю отделку в помещениях и монтируют 9 игровых площадок.

- В ближайших планах благоустройство уличной территории и завоз новой мебели, - заявил Кулемзин, поблагодарив москвичей за шефскую помощь.

Тем временем Забайкальский край ремонтирует детский сад в Старобешевском районе ДНР. Специалисты планируют завершить восстановительные работы к 25 августа 2023 года.

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