В ДНР ускорят процедуру оформления компенсаций для жителей Макеевки после обстрела ВСУ 4 июля

В городе работает оперативный штаб, осуществляется поквартирный обход домов, которые получили разрушения. Фото: ТГ/Ключаров

В Донецкой Народной Республике ускорят процесс оформления компенсаций для жителей Макеевки, чье жилье пострадало от обстрела ВСУ 4 июля. Помощь в этом окажут специалисты из других городов и районов Республики. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что на еженедельном совещании с членами Правительства и главами муниципалитетов обсудил темпы восстановления жилого сектора и социальной инфраструктуры после удара ВСУ 4 июля по Макеевке. В городе работает оперативный штаб, осуществляется поквартирный обход домов, которые получили разрушения.

- Города и районы прислали сотрудников в помощь для ускорения оформления документов, - сообщил Пушилин.

По словам главы региона, в данное время в Макеевке ведутся работы по срочному закрытию теплового контура пострадавших от обстрела домов.

Напомним, ранее сообщалось, что больница № 2 в Макеевке закрыта из-за повреждений после обстрела ВСУ 4 июля. Врачи и пациенты переведены в другие медучреждения.

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