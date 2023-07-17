В Мариуполе жители просят восстановить один из поврежденных многоквартирных домов по улице Котовского

В данное время в этом доме проживает всего несколько семей, однако многие выехавшие жильцы хотят вернуться домой. Фото: ТГ/Моргун

Власти Мариуполя отреагировали на обращение жительницы одного из многоквартирных домов по улице Котовского, которое она озвучила на недавнем личном приеме. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который лично ознакомился с техническим состоянием пострадавшего в ходе боевых действий дома.

Он уточнил, что в городе еще не определились с подрядной организацией, которая будет восстанавливать этот дом. Тем не менее, здесь уже провели электроэнергию и газ. Однако впереди зима, и до ее начала нужно успеть отремонтировать в двухэтажке поврежденные конструктивы, заменить стеклопакеты и закрыть тепловой контур.

В данное время в этом доме проживает всего несколько семей. Но многие выехавшие жильцы уже сейчас готовы вернуться в свои квартиры.

- Вынесем вопрос капремонта дома на ближайший Штаб по восстановлению. После этого определимся с механизмом выполнения необходимых работ. В любом случае, мариупольцев без помощи не оставим, - заявил градоначальник.

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