В ДНР на предстоящих выборах в сентябре бюллетени для сохранности будут упаковывать в сейф-пакеты

Подобная технология при досрочном голосовании на территории, где действует военное положение, обеспечит надлежащую сохранность бюллетеням Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецкой Народной Республике бюллетени на предстоящих выборах в сентябре будут изымать из переносных ящиков для голосования и упаковывать в сейф-пакеты. К такому решению пришла Центральная избирательная комиссия России, которая внесла соответствующие коррективы в отношении регионов с действующим военным положением.

- Мы с вами не можем игнорировать тот факт, что досрочное голосование в течение нескольких дней приведет к многим технологическим сложностям, одна из них - хранение бюллетеней, процедура опечатывания ящика после каждого дня голосования в данном случае снижает уровень защищенности бюллетеней, - пояснили там.

Сообщается, что подобная технология при досрочном голосовании на территории, где действует военное положение, обеспечит надлежащую сохранность бюллетеням. При этом отпадет необходимость использовать большое количество переносных ящиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР рассматривают возможность применения досрочного и выездного голосования на выборах в сентябре. В Республике стремятся обеспечить безопасность избирателей и членов избирательных комиссий.

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