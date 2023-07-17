В ДНР разработают несколько альтернативных маршрутов для проезда в Крым

В регионе ускорят проезд туристических и грузовых потоков. Фото: Минтранс ДНР
В Донецкой Народной Республике разработают несколько альтернативных маршрутов для проезда в Крым и в обратном направлении. Этим занялась специально созданная рабочая группа. Такую информацию обнародовали в Министерстве транспорта ДНР.
- На данный момент рабочей группой в срочном порядке прорабатываются вопросы организации нескольких альтернативных маршрутов по территории Республики для ускорения проезда туристических и грузовых потоков, - заявили там.
Сообщается также, что в Республике планируют установить дополнительные временные указатели по пути в Крым и Ростовскую область и обратно. Кроме того, определяются места для размещения дополнительных экипажей ДПС, которые будут регулировать потоки движения.
Напомним, с 18 июля между Донецкой Народной Республикой и Крымом начнут курсировать автобусы. Путь следования будет пролегать через Запорожскую и Херсонскую области в связи с введенным ограничением движения по Крымскому мосту. Уточняется, что из Донецка автобус будет выезжать в 9:45.
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