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НовостиОбщество17 июля 2023 15:31

Первым участником свободной экономической зоны в новых регионах РФ стало предприятие из ДНР

Компания намерена производить электротранспорт на площадке Донецкого энергозавода
Ирина ДМИТРИЕВА
На территории новых регионов действует свободная экономическая зона

На территории новых регионов действует свободная экономическая зона

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Предприятие из ДНР стало первым резидентом свободной экономической зоны, введенной на территории новых регионов РФ. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что первым участником СЭЗ стала компания «ЗЭТ «Спутник».

- С ООО «ЗЭТ «Спутник» 15 июля 2023 года заключен договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, и уже сегодня, 17 июля, ООО «ЗЭТ «Спутник» получил статус участника свободной экономической зоны на территории ДНР, предприятие получило первый номер в реестре СЭЗ, - рассказали в ведомстве.

Сообщается также, что компания планирует производить трамваи, троллейбусы и электробусы на площадке Донецкого энергозавода.

Напомним, ранее стало известно, какие льготы получат предприниматели в рамках свободной экономической зоны в Донбассе. В Государственную Думу были внесены законопроекты об особом льготном режиме до 2050 года.

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