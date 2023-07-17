Первым участником свободной экономической зоны в новых регионах РФ стало предприятие из ДНР

На территории новых регионов действует свободная экономическая зона Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Предприятие из ДНР стало первым резидентом свободной экономической зоны, введенной на территории новых регионов РФ. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что первым участником СЭЗ стала компания «ЗЭТ «Спутник».

- С ООО «ЗЭТ «Спутник» 15 июля 2023 года заключен договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, и уже сегодня, 17 июля, ООО «ЗЭТ «Спутник» получил статус участника свободной экономической зоны на территории ДНР, предприятие получило первый номер в реестре СЭЗ, - рассказали в ведомстве.

Сообщается также, что компания планирует производить трамваи, троллейбусы и электробусы на площадке Донецкого энергозавода.

Напомним, ранее стало известно, какие льготы получат предприниматели в рамках свободной экономической зоны в Донбассе. В Государственную Думу были внесены законопроекты об особом льготном режиме до 2050 года.

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