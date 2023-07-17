В ДНР за полгода саперы очистили от взрывоопасных предметов более 100 гектаров земли

Саперы продолжают обследовать местность на предмет наличия взрывоопасных предметов. Фото: МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике за прошедшие полгода саперы очистили от взрывоопасных предметов более 100 гектаров территории. Об этом сообщили ДАН в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Там уточнили, что за это время пиротехники обнаружили и обезвредили на местности 30 тысяч неразорвавшихся снарядов и мин.

- За последние полгода МЧС России в Донбассе уничтожено 30 тысяч взрывоопасных предметов, очищено более 100 га площади, - рассказали вы ведомстве.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Республике фиксируются случаи подрывов детей на взрывоопасных предметах. Он поручил МЧС ДНР провести очную профилактическую работу с детьми на базе летних пришкольных лагерей, а также информационную компанию через средства массовой информации и соцсети.

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