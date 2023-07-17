В Мариуполе задержали троих мужчин по подозрению в сбыте фальшивых пятитысячных купюр

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 8 лет с выплатой штрафа размером до одного миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мариуполе задержали троих мужчин по подозрению в изготовлении и сбыте фальшивых денег. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

Там уточнили, что преступники занимались сбытом поддельных пятитысячных купюр.

- Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России «Мариупольское» получили оперативную информацию о том, что трое неизвестных мужчин осуществляют сбыт фальшивых купюр номиналом 5000 российских рублей, - рассказали в ведомстве.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались мужчины возрастом 31, 22 и 23 лет. В июне они сбывали фальшивки на территории Мариуполя и близлежащих районов. Сейчас их задержали.

Теперь в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 8 лет с выплатой штрафа размером до одного миллиона рублей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке задержали мужчину, хранившего у себя дома взрывчатку

Теперь фигуранту уголовного дела грозит лишение свободы сроком до 4-х лет (подробнее)