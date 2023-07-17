В Мариуполе заявили о готовности к возможному увеличению транспортного потока в Крым

В городе готовы к тому, что поток машина на автомобильных дорогах возрастет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Мариуполе готовы к увеличению транспортного потока, следующего по направлению к Крыму. Об этом сообщил ДАН мэр города Олег Моргун.

По его словам, пока невозможно спрогнозировать, как скажется возможное увеличение потока машин через Мариуполь, но приморский город готов к этому.

- Пока мы не можем прогнозировать, как скажется возможное увеличение потока машин через город. Но мы готовы к этому, - заявил градоначальник.

Тем временем врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что проехать по ДНР в Крым и обратно можно будет круглосуточно - комендантский час на территории Республики временно отменен. Также водится ряд мер, которые обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе между ДНР и Ростовской областью. Профильным ведомствам поручено обеспечить наличие топлива на АЗС по пути следования и наличие сопутствующих товаров. Всем пассажирам, которые въезжают на территорию Донецкой Народной Республики, в роуминге будет приходить СМС с сообщением, где будет указан адрес сайта с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования.

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