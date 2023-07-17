С начала 2023 года более 865 тысяч жителей ДНР получили СНИЛС

С начала года более 865 тысяч жителей ДНР получили СНИЛС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике с начала 2023 года более 865 тысяч жителей получили СНИЛС. Об этом сообщила пресс-служба отделения Социального фонда РФ по региону.

- С начала работы отделения Социального фонда России по ДНР (январь 2023 года) по факту регистрации в системе обязательного пенсионного страхования выдано СНИЛС более 865 тысячам граждан. Данный документ необходим и взрослым, и детям. Теперь с его помощью они могут получить доступ к государственным и муниципальным услугам, пенсиям, пособиям и льготам, - отмечают в соцфонде России.

Напомним, что СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета, который присваивается каждому гражданину Социальным фондом (СФР). Страховой номер состоит из 11 цифр и присваивается один раз. На индивидуальный счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах в течение всей трудовой деятельности гражданина, которые впоследствии учитываются при назначении или перерасчете пенсии.

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