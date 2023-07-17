На прошлой неделе в Мариуполе появились на свет 10 мальчиков и 11 девочек

На прошлой неделе в Мариуполе появился на свет 21 малыш Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошлой неделе в Мариуполе появился на свет 21 малыш. Всего же с начала этого месяца в городе родилось 87 детей. Об этом сообщает администрация города Мариуполь.

- За прошедшую неделю в родильном отделении городской больницы №2 на свет появились 10 мальчиков и 11 девочек, - отметили в администрации.

Напомним, что Денис Пушилин подарил мальчику из Мариуполя щенка добермана. Лидер ДНР признался, что хотел поддержать ребенка, потерявшего двоих домашних питомцев из-за боевых действий.

Кроме того, итальянский художник Йорит Черулло создал мурал и посвятил его детям Донбасса в Мариуполе. На фасаде девятиэтажки он разместил изображения девочки из Донецка. По его словам, западные страны не интересовали дети, которые все это время находились под бомбами. Когда пришло время напасть на Россию через медиа, а теперь уже военными методом, они быстро мобилизовались под предлогом гуманизма и защиты свободы.

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