В ДНР инвестируют 400 миллионов рублей в производство электротранспорта

В Республике в производство электротранспорта инвестируют 400 миллионов рублей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике в производство электротранспорта инвестируют 400 миллионов рублей, что позволит обеспечить 140 рабочих мест. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития ДНР.

- Общий объем инвестиций проекта - 400 миллионов рублей, в ходе реализации проекта планируется создание 140 рабочих мест, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что работы развернут на территории будущего индустриального парка «Электромашины Донбасса». Данное соглашения было подписано на Петербургском экономическом форуме.

Напомним, что в Донецке обустроят завод по производству газобетонных блоков. Проект предполагает капитальный ремонт производственного корпуса общей площадью пять тысяч квадратных метров.

Кроме того, инвестиции в завод по производству газобетонных блоков в ДНР оцениваются в 800 миллионов рублей. Собственное производство газобетонных блоков обеспечит ДНР стройматериалом ниже рыночной цены.

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