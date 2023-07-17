Специалисты из Якутии завершают ремонт дорог в городе Кировское ДНР

Шеф-регион завершает ремонт дорог в городе. Фото: пресс-служба АГИП

Специалисты из Якутии завершают ремонт дорог в городе Кировское. Сейчас шеф-регион продолжает восстановительные работы дорожного полотна. По данным администрации города, работы завершены на 80%.

- В рамках шефской помощи Якутии обновлены дороги по улицам Асфальтной и Ленина. Частично выполнены работы по переулку Ждановский, улицам Пушкина и Панфилова. Происходит замена бордюров по улицам Северная и Восточная. Кроме городских улиц также обновим покрытие на Аллее Славы, - отметил глава администрации города Кировское Сергей Ермаков.

Он добавил, что за счет оптимизации некоторых видов работ, удалось увеличить количество ремонтируемых улиц до 10, протяженностью порядка 6 км.

Напомним, что к концу 2023 года специалисты из Якутии планируют восстановить 28 объектов в городе Кировское. В населенном пункте отремонтируют: школы, детские сады, парк культуры и отдыха, детские площадки, дороги, наружное освещение, здания МФЦ и культурно-досугового комплекса, а также линейные объекты.

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