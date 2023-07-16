Мастер-класс для юных спортсменов ДНР провели чемпионы мира по боксу, дзюдо и рукопашному бою

На спортивный праздник съехались боксеры, ушуисты, кикбоксеры, дзюдоисты, рукопашники и самбисты. Фото: Скриншот видео ТГ/Юрий Мартынов

Мастер-класс для юных спортсменов ДНР провели в Шахтерске чемпионы мира по боксу, дзюдо и рукопашному бою из Дагестана. Об этом сегодня сообщил глава администрации Шахтерска Александр Шатов.

- В Шахтерске для юных спортсменов Республики состоялось очередное радостное событие. К нам приехали гости из Дагестана – чемпионы мира по боксу, дзюдо и рукопашному бою, - рассказал мэр.

Он отметил, что был очень рад в спортивном комплексе «Олимп» приветствовать ребят с первым заместителем министра спорта Республики Дагестан, чемпионом XXVIII Олимпийских игр, серебряным призером XXVII Олимпийских игр, заслуженным мастером спорта Гайдарбеком Гайдарбековым.

На спортивный праздник съехались боксеры, ушуисты, кикбоксеры, дзюдоисты, рукопашники и самбисты.

- Ребята из Донецка, Харцызска и Шахтерска, благодаря визиту наших друзей, приняли участие в мастер-классе с именитыми спортсменами и почерпнули новые знания в технике выполнения разных приемов, - подчеркнул Шатов.

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