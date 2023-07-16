В Донецке пожарные и жители спасли раненую женщину из загоревшегося от обстрела ВСУ дома

Пожарные и местные жители вынесли раненую женщину из загоревшегося от обстрела ВСУ дома. Фото: Скриншот видео Военный Донецк

В Донецке пожарные и местные жители сегодня спасли раненую женщину из загоревшегося от обстрела ВСУ дома. А всего от прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в Куйбышевском районе пострадали трое жителей, в том числе ребенок.

- В результате обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева в микрорайоне Топаз произошло попадание в многоквартирный дом №161 с последующим возгоранием, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Сообщается о трех пострадавших. Среди раненых есть маленький ребенок.

Напомним, сегодня от обстрелов ВСУ в Червоногвардейском районе Макеевки погибла женщина 1954 года рождения, в Никитовском районе Горловки был ранен мальчик 2006 года рождения. А в Киевском районе Донецка получил ранение мужчина 1973 года рождения.

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