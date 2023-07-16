СЦКК ДНР: Женщина погибла при обстреле ВСУ Червоногвардейского района Макеевки

Червоногвардейский район Макеевки обстреливается ВСУ ежедневно. Фото: Архив ДНР Онлайн

Мирная жительница погибла сегодня при обстреле ВСУ Червоногвардейского района Макеевки. В течение часа по этому району украинская армия выпустила 10 снарядов НАТОвского калибра. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В Червоногвардейском районе Макеевки по улице Кальмиусской, 66 погибла женщина 1954 года рождения, - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, со стороны подконтрольной ВСУ Орловки в 17:15 и 18:00 было выпущено в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм.

Напомним, что сегодня в результате обстрелов ВСУ в Никитовском районе Горловки по ул. Шекспира был ранен ребенок - мальчик 2006 года рождения. А в Кивском районе Донецка по ул. Товарной, 54 получил ранение мужчина 1973 года рождения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Радиотехнический завод «Топаз» в Донецке снова обстреляли ВСУ, пострадали и соседние дома

Обстрел велся из РСЗО «Himars» (подробнее)