Представительство СЦКК: По Киевскому району Донецка ВСУ выпустили 17 ракет из РСЗО

Сегодня днем при обстреле улицы Товарной из артиллерии получил ранение 50-летний местный житель. Фото СЦКК ДНР

По Киевскому и Куйбышескому районам Донецка сегодня ВСУ выпустили 17 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В результате обстрела Киевского района пострадали частные домовладения по улицам Товарной и Артёмовской. Повреждены фасады, ворота, заборы, электропровода, газовая труба, автомобиль, - рассказал о последствиях ракетного удара глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинская армия в 16:30 со стороны Орловки выпустила 7 ракет из РСЗО, а в 17:20 – еще 10 ракет.

Информациа о последствиях продолжает поступать.

Напомним, сегодня днем при обстреле этого района из артиллерии получил ранение 50-летний местный житель.

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