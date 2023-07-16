Активисты провели очистку прибрежной территории от опавших веток. Фото: ДРО ЕР

Активисты «Единой России» убрали прибрежную территорию возле парка Щербакова в Донецке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Донецкой региональной организации «Единой России»

- Нашим коммунальщикам нужно помогать. Так считают партийцы, сотрудники администрации Ворошиловского района Донецка и жители. Поэтому они объединили усилия и вышли на уборку прибрежной территории возле парка культуры и отдыха им. А. С. Щербакова. Присоединились к ним активисты Всероссийской общественной организации волонтеров экологов «Делай», - рассказали в «ЕР».

Активисты «Единой России» Василий Перцев и Сергей Ткаченко говорят, что подобными мероприятиями хотят поддержать работников коммунальных служб, которые всегда держат столицу нашей Республики в чистоте.

Напомним, парк имени Щербакова основан в 1932 году и назван в честь секретаря Донецкого областного комитета КПСС Александра Сергеевича Щербакова. Парковая зона общей площадью в 60 га находится на берегу первого городского пруда.

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