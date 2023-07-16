В Мангуше строители из Смоленщины отремонтируют центр оказания социальных услуг

Помещению центра оказания социальных услуг нужен ремонт не только снаружи, но и внутри. Фото: ТГ/Солнцев

В Мангуше строители из Смоленской области отремонтируют центр оказания социальных услуг. Об этом сегодня сообщил председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- Встретился в Мангуше с заместителем председателя Государственной думы РФ Сергеем Неверовым. Он представляет Смоленскую область, которая недавно взяла шефство над Першотравневым районом, - написал в своем телеграм-канале Солнцев.

Он отметил, что в этом году смоляне заходят на 3 объекта, в том числе и в центр оказания социальных услуг, который размещается в здании бывшего детского сада.

- Заехали, оценили объем предстоящих работ. Определились, что в первую очередь закроем тепловой контур: строители в ближайшее время приступят к ремонту кровли и отмостки. Очень нужен и ремонт внутри, будем обсуждать с руководством Смоленской области возможность привлечения дополнительных ресурсов, - рассказал премьер-министр.

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