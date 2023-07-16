В Донецке огнем ВСУ ранен 50-летний житель, а в Горловке - 16-летний подросток

Горловка под постоянными обстрелами. Фото: ТГ/Приходько

16-летний подросток сегодня ранен в Горловке из-за обстрела со стороны украинской армии. А в Донецке от огня ВСУ пострадал 50-летний житель

О ранении подростка сообщил мэр города Иван Приходько. Он добавил, что обстрел произошел в поселке Зайцево Никитовского района. Пострадавшему — 16 лет.

По данным представительства ДНР в СЦКК, этот район попал сегодня под обстрел два раза — в 11:20 и 11:30. Всего было выпущено 13 снарядов калибром 152 мм. По ул. Шекспира был ранен ребенок - мальчик 2006 г.р.

Также в Кивском районе Донецка по ул. Товарной, 54 получил ранение мужчина 1973 г.р.

По данным СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли по Республике более 30 ударов, в том числе с применением РСЗО и ударного БПЛА. Обстрелом ранен мужчина в Петровском районе Донецка, в центре города повреждено два автомобиля, еще мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в Докучаевске.

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