Активисты оказывают помощь в покосе травы. Фото: Скриншот видео «МГЕР»

В Мариуполь прибыл 40-й сводный отряд волонтеров. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты» занимаются восстановлением музея, пострадавшего в ходе специальной военной операции, помогают с уборкой и облагораживанием придомовых территорий

Уже более полутора лет активисты участвуют в восстановлении Мариуполя и возвращении города к мирной жизни.

- Теперь, помимо нашей стандартной работы, мы будем заниматься восстановлением культурного наследия нашего города. Ребята восстанавливают один из музеев, который значительно пострадал в ходе специальной военной операции. Также мы подключаемся к сфере ЖКХ: будем оказывать помощь в покосе травы и облагораживании придомовых территорий, — рассказал руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Мариуполе Никита Аверкин.

Решение об участии молодогвардейцев в благоустройстве и восстановлении нескольких объектов в разных районах города было принято ранее на встрече главы администрации Мариуполя Олега Моргуна и руководителя Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александра Амелина.

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