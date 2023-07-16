В Мариуполе развернулась большая стройка Фото: Александр ИВАНОВ

Крымчане готовы строить в Мариуполе ипотечное жилье. Об этом на встрече с главой администрации Мариуполя Олегом Моргуном сообщил депутат Госсовета Республики Крым, директор строительной компании «Консоль-Строй ЛТД» Владимир Ясинский.

В качестве пилотного проекта рассматривается как строительство одного многоквартирного дома, так и квартальная застройка.

Напомним, в Мариуполе строители Крыма уже сдали одну новостройку на 72 квартиры по проспекту Строителей и рядом возводят еще два жилых дома на 81 квартиру каждый. Строительство ведется в рамках программы по возведению компенсационного жилья.

Тем временем, в Донецке на втором заседании Инвестиционного комитета ДНР были рассмотрены проекты по строительству многоквартирных домов и хлебозавода в Мариуполе. Последний должен полностью обеспечить потребности приморского города в хлебобулочной продукции.

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