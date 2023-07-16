Глава ДНР отметил заслугу металлургов в сохранении потенциала отрасли

Последние годы были сложными для металлургической промышленности ДНР, но коллективы сумели сохранить ее потенциал. Фото: ЮГМК

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником, отметив их стойкий характер в преодолении препятствий. Текст поздравления размещен сегодня в официальном телеграм-канале руководителя региона.

- Металлурги — это сильные, крепкие духом, мужественные и трудолюбивые люди, чей характер закаляется вместе с металлом. Все последние годы были сложными для нашей металлургической промышленности, но коллективы сумели сохранить ее потенциал. Теперь мы вернулись в экономическое поле большой страны, мыслим и действуем уже другими категориями, — отметил Пушилин.

Он поблагодарил металлургов за преданность делу, профессионализм и ответственность. Накануне праздника глава региона посетил Енакиевский металлургический завод, где вручил трудящимся почетные грамоты, благодарности, а также нагрудные знаки «Заслуженный металлург» и «Почетный работник металлургии».

День металлурга установлен в СССР в 1957 году. Он отмечается в России каждое третье воскресенье июля. В этом году празднование выпало на 16-е число.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Целые династии верны своей профессии»: Денис Пушилин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Глава ДНР наградил отличившихся представителей отрасли (подробнее)