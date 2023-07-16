Петровский район Донецка под постоянными обстрелами. Фото: Архив ТГ/Кулемзин

Ночью и утром ВСУ выпустили 85 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке. Украинская армия с начала суток 15 раз открывала огонь из артиллерии по территории ДНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Под обстрелами оказались Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка, Червоногвардейский район Макеевки, а также Центрально-Городской район Горловки. Враг применял ствольную артиллерию калибрами 155 и 152 мм.

Информация о пострадавших или повреждениях к этому часу не поступала.

По данным СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли по Республике более 30 ударов, в том числе с применением РСЗО и ударного БПЛА. Обстрелом ранен мужчина в Петровском районе Донецка, в центре города повреждено два автомобиля, еще мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в Докучаевске.

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