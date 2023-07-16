Фрагменты украинского ударного БПЛА, которые упали на проспекте Освобождения Донбасса в Донецке. Фото: СЦКК ДНР

Двое жителей ДНР получили ранения за сутки в результате обстрелов ВСУ. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 31 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 181 снаряд.

Под вражеским огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица г. Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка.

На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из ударного БПлА, артиллерии 155 мм. На горловском - 7 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм. На ясиноватском - 5 обстрелов из артиллерии 155 мм.

Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Докучаевске.

Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры – не зафиксировано.

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