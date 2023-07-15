Ян Гагин: Украинские военные обстреляли автомобиль с мирными жителями под Угледаром

Машину с беженцами расстреляли в упор. Фото: УНМ ДНР

Украинские военные в упор расстреляли машину с гражданскими людьми под Угледаром. Об этом сообщил ТАСС советник врио Главы ДНР Ян Гагин.

Уточняется, что трагедия произошла 12 июля. Беженцы пытались покинуть район Угледара по единственной незаминированной дороге, однако украинские военные обстреляли движущийся автомобиль, зеркала на котором были повязаны белой тканью.

- Вооруженные силы Украины расстреляли автомобиль, на котором окрестности Угледара пытались покинуть беженцы. Люди двигались в сторону ДНР, - заявил Гагин.

По словам советника Пушилина, факт расстрела мирных жителей зафиксировал российский беспилотный летательный аппарат.

Тем временем в Госдуме РФ уже назвали расстрел машины под Угледаром военным преступлением. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, ответственность за преступление должна понести и украинская власть, спускающая солдатам подобные приказы.

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