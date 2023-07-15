В Макеевке подготовка к отопительному сезону ведется с опережением графика

В городе намерены обеспечить теплом каждый дом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Макеевке подготовку к предстоящему отопительному сезону ведут с опережением графика. Об этом сообщил ДАН мэр города Владислав Ключаров.

Он отметил, что отопительный сезон уже не за горами, и все районы должны быть к нему готовы. По словам мэра, каждый район готовится к зиме по- своему.

- Работа по подготовке к осенне-зимнему периоду в городе ведется и идет даже с опережением ранее утвержденного графика. Каждый район подготавливается по-своему, у кого-то готовность уже 45%, а у кого-то 43%, но все районы города идут с опережением графика, - заявил градоначальник.

По словам Ключарова, в прошлом отопительном сезоне все дома в городе были с теплом.

Напомним, в Донецкой Народной Республике выполнили ремонт почти 1,6 тысячи котлов к отопительному сезону. Также были подготовлены 523 котельные и 78 центральных тепловых пунктов.

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