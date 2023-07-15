Девять угольных лав запустят в ближайшие годы на шахтах Тореза в ДНР

На угледобывающих предприятиях региона планируют увеличить объем добычи угля. Фото: сайт Главы ДНР

Девять новых угольных лав введут в эксплуатацию на шахтах Тореза в Донецкой Народной Республике. Их запустят уже в ближайшие годы. Об этом сообщил ДАН мэр города Дмитрий Лысенко.

- Для увеличения добычи угольной продукции планируется ввод девяти новых лав, на шахте «Прогресс» - четыре лавы, на шахте имени Лутугина - три и на шахтоуправлении «Волынская» - две, - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что новая лава была введена в эксплуатацию на шахте «Комсомолец Донбасса» в городе Кировское в ДНР. В ее торжественном запуске принял участие врио Главы ДНР Денис Пушилин. Как пояснили специалисты, лава оборудована современным высокопроизводительным горно-шахтным оборудованием - механизированным комплексом 1 КД-90, выемочным комбайном 1 К-101У и конвейером СП-624. Среднесуточная нагрузка на забой составит до 1 200 тонн угля. Лава рассчитана на работу в течение 27 месяцев, работы будут вестись на глубине 879–947 метров. Общие запасы нового очистного забоя оцениваются в почти миллион тонн угля.

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