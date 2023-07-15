Мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в городе Докучаевск в ДНР

Пострадавшим занимаются медики Фото: Олег УКЛАДОВ

Мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в городе Докучаевске. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что пострадавший - мужчина 1959 года рождения. Он получил ранения.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 июля по состоянию на 14:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Докучаевск - в результате детонации ВОП ранен мужчина 1959 года рождения, - говорится в сообщении представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Докучаевск при обстреле ВСУ 14 июля пострадала лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме того, были повреждены местные общежитие и несколько многоквартирных домов. Военные эксперты из СЦКК ДНР подтвердили, что при обстреле населенного пункта вооруженные формирования Украины применили реактивную систему залпового огня «Himars». При этом использовались осколочные ракеты М-31.

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