В Донбассе выпустили почтовые карточки с изображением знаменитого памятника металлургу на въезде в Мариуполь

Знаменитый памятник сталевару размещен на въезде в приморский город Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Почта Донбасса» выпустила особые конверты и карточки ко Дню металлурга. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе государственного предприятия.

Там отметили, что в Донбассе всегда было особое отношение к металлургам, ведь черная и цветная металлургия наравне с горнодобывающей промышленностью является основой промышленности региона.

- От всей души поздравляем с праздником сталеваров, плавильщиков, разливщиков, нагревальщиков, доменщиков, специалистов металлургического крана, инженеров, всех-всех, кто имеет право называть себя металлургами, - заявили почтовики.

Сообщается, что специально к празднику на почте выпустили два конверта «125 лет Макеевскому металлургическому заводу» и «150 лет гудку Донецкого металлургического завода». Кроме того, вышли в свет почтовые карточки с изображением знаменитого памятника «Металлург» на въезде в Мариуполь и первым блюмингом в СССР на Макеевском металлургическом заводе имени Кирова.

Сообщается, что тираж каждого выпуска составил 1000 экземпляров.

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