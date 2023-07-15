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НовостиОбщество15 июля 2023 17:00

Донецкий приют для животных за год нашел новых хозяев для почти 400 брошенных собак

При этом учреждению остро не хватает рабочих рук
Ирина ДМИТРИЕВА
Для любого животного из приюта обрести хозяина - самое большое счастье в жизни

Для любого животного из приюта обрести хозяина - самое большое счастье в жизни

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Донецке приют для бездомных животных «ПИФ» за год нашел новых хозяев для почти 400 брошенных собак. Об этом сообщила ДАН менеджер приюта Юлия Небаба.

- В прошлом году мы нашли новых хозяев для около 400 собак. В этом году мы еще не собирали подобную статистику, будем это делать уже в конце года, - рассказала она.

По словам менеджера, приют испытывает острую нехватку рабочих рук.

- У нас сейчас настолько не хватает персонала, что каждому приходится работать чуть ли не за четверых, поэтому сейчас нам не до подсчетов, - заявила Юлия.

Напомним, в Донецке хотят построить первый муниципальный приют для бездомных животных. Его планируют обустроить в Буденновском районе. Изначально там планируют разместить до 300 животных, но места для содержания могут расширить. Новый приют позволит увеличить число отловленных в городе животных. Это улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку в Донецке и повысит безопасность проживания людей.

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