Донецкий приют для животных за год нашел новых хозяев для почти 400 брошенных собак

Для любого животного из приюта обрести хозяина - самое большое счастье в жизни Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Донецке приют для бездомных животных «ПИФ» за год нашел новых хозяев для почти 400 брошенных собак. Об этом сообщила ДАН менеджер приюта Юлия Небаба.

- В прошлом году мы нашли новых хозяев для около 400 собак. В этом году мы еще не собирали подобную статистику, будем это делать уже в конце года, - рассказала она.

По словам менеджера, приют испытывает острую нехватку рабочих рук.

- У нас сейчас настолько не хватает персонала, что каждому приходится работать чуть ли не за четверых, поэтому сейчас нам не до подсчетов, - заявила Юлия.

Напомним, в Донецке хотят построить первый муниципальный приют для бездомных животных. Его планируют обустроить в Буденновском районе. Изначально там планируют разместить до 300 животных, но места для содержания могут расширить. Новый приют позволит увеличить число отловленных в городе животных. Это улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку в Донецке и повысит безопасность проживания людей.

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