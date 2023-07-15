Мэр Моргун: В Мариуполе будут выпускать высокий передел на экологичном производстве

Мариуполь всегда славился своими металлургами. Фото: сайт Главы ДНР

Мариуполь всегда славился своими металлургами. Эта работа была и остается делом сильных, трудолюбивых и стойких духом людей. Такое мнение выразил мэр города Олег Моргун, который поздравил всех представителей этой отрасли с наступающим профессиональным праздником.

Градоначальник отметил, что мариупольские металлурги и дальше будут укреплять экономический потенциал родного города, Донецкой Народной Республики и всей страны.

- Мы будем выпускать высокий передел на экологичном производстве, мы будем гордо нести свое призвание и передавать его молодежи. Так обязательно будет в составе Большой России! - написал Моргун в своем телеграм-канале.

Градоначальник поблагодарил ветеранов отрасли и вспомнил Заслуженного металлурга Владимира Бойко.

- Знаю, что его заветам металлурги Мариуполя будут следовать всегда! - подчеркнул он.

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