«Хотелось его поддержать»: Пушилин подарил мальчику из Мариуполя щенка добермана

Руководитель Республики выразил уверенность в том, что мальчик сумеет позаботиться о своем новом питомце. Фото: ТГ/Пушилин

Денис Пушилин подарил мальчику из Мариуполя щенка добермана. Как оказалось, такая просьба поступила от самого ребенка, который написал лидеру ДНР письмо. Об этом руководитель Республики сообщил в своем телеграм-канале.

- «Когда в Мариуполе была война, к нам домой прилетели бомбы, разбили дом. Погибли два лучших друга добермана, я по ним очень скучаю...» - такое письмо прислал мне Антон и попросил подарить щенка, - процитировал просьбу мальчика Пушилин.

По словам главы региона, он не мог остаться в стороне и с удовольствием передал мальчику маленького добермана. Однако прежде поинтересовался согласием семьи, успеваемостью ребенка и его дисциплинированностью, ведь собака в доме - это большая ответственность.

- В данном случае Антон уже имел опыт общения с домашними питомцами и страдал от их потери, хотелось его поддержать, - отметил Пушилин.

Руководитель Республики выразил уверенность в том, что мальчик сумеет позаботиться о своем новом питомце.

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