Более 150 автобусов пополнят автобусный парк в ДНР

Новые машины прежде всего поставят на социально значимые маршруты. Фото: ТГ/Солнцев

Более 150 автобусов поступят в ДНР в начале следующего года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Республики Евгений Солнцев.

Он уточнил, что на днях вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил про одобренные в ходе проведения штаба с регионами заявки на обновление автобусных парков 45 регионов. В том числе и Донецкой Народной Республики.

- В рамках специального казначейского кредита в наш регион в первом квартале 2024 года поступит 161 автобус, - заявил Солнцев.

По словам премьера Республики, в первую очередь, новые машины поставят на социально значимые маршруты в городах и районах, где особенно остро ощущают недостаток транспортных средств или где требуется обновление подвижного состава.

- Уверен, пополнение автобусного парка позволит значительно улучшить транспортную доступность наших муниципалитетов, - подчеркнул он.

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