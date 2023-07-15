С начала работы в Мариуполе «Единый заказчик» ввел в эксплуатацию 27 многоквартирных домов

Квартиры в новых домах предоставляют тем жителям, кто потерял свое жилье во время боевых действий. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

За время работы в Мариуполе специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» возвели и сдали в эксплуатацию более 160 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили «КП» в пресс-службе компании.

Там заявили, что с начала работы в городе построили 27 многоэтажных домов.

- С начала работы в Мариуполе «Единым заказчиком» уже введено в эксплуатацию 27 многоквартирных жилых домов общей площадью более 162 тысяч квадратных метров, - проинформировали в компании.

Уточняется, что новые дома были возведены по бульвару Шевченко, проспектам Ленина и Строителей, улицам Иртышской, Семененко и Каффайской. Сейчас идет строительство домов по улицам Куприна и Гугеля.

Квартиры в новых домах предоставляют тем жителям, кто потерял свое жилье во время боевых действий.

- Строительство осуществляется поквартально в едином стиле в соответствии с разработанной концепцией мастер-плана развития Мариуполя, - говорят в «Едином заказчике».

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