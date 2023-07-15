Специалисты осуществили проверку водоснабжения Калининского и Киевского районов Донецка

На момент обследования в Калининском районе вода подавалась по графику. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке начали точечную проверку водоснабжения районов. Специалисты побывали в Калининском и Киевском районах города, где обследовали наиболее проблемные адреса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Донецка Алексей Кулемзин.

- Начальник отдела водоснабжения департамента жилищного хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Иванов совместно с заместителем директора донецкого филиала ГУП ДНР «Вода Донбасса» Ярославом Капустиным осуществили проверку водоснабжения Калининского и Киевского районов города Донецка, - проинформировал он.

Сообщается, что на момент обследования в Калининском районе водоснабжение осуществлялось по графику. Жители жалуются на слабый напор воды, и все же многим удается включить стиральную машинку. Однако есть еще проблемы с включением газовых колонок. Вода поступает до 6 этажа, хотя и тонкой стрункой. В Киевском районе ситуация похуже.

Специалисты говорят, что когда новый водовод «Дон - Донбасс» заработает в полную силу, в городе смогут увеличить количество подаваемой воды настолько, чтобы она доходила до верхних этажей.

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