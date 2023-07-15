Владимирская область поможет жителям Докучаевска с восстановлением домов после обстрела ВСУ 14 июля

Вместе с коллегами губернатор осмотрел адреса, по которым были зафиксированы повреждения. Фото: ТГ/Авдеев

Владимирская область поможет жителям подшефного города Докучаевска с восстановлением домов, пострадавших от обстрела ВСУ 14 июля. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев, который прибыл с рабочим визитом в Докучаевск.

Он сообщил, что ночью город подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Вместе с коллегами губернатор осмотрел адреса, где были зафиксированы повреждения. По его словам, пострадало общежитие на улице Калинина, 13/17 - там обстрелом повреждены окна, кровля и стены. Другой дом находится на улице Лихолетова, 15/18, там пострадали окна.

- Постараемся помочь жителям с восстановлением их домов, - сказал Авдеев.

Напомним, ранее военные эксперты из СЦКК ДНР заявили, что 14 июля при обстреле населенного пункта Докучаевск украинские войска применили РСЗО «Himars». При этом использовали осколочные ракеты.

При обстреле города пострадала государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме того, повреждены общежитие и несколько многоквартирных домов.

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