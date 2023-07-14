Итальянский художник Черулло создал мурал и посвятил его детям Донбасса в Мариуполе

Итальянский художник создал мурал и посвятил его детям Донбасса. Фото: ДАН

Итальянский художник Йорит Черулло создал мурал и посвятил его детям Донбасса в Мариуполе. На фасаде девятиэтажки он разместил изображения девочки из Донецка. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

- Я поместил изображение девочки из Донецка на фасаде девятиэтажки, чтобы показать лицемерие Запада, который годами не занимался этим гражданским конфликтом, пока в прошлом году не вмешалась Россия, - заявил он агентству.

Йорит Черулло отметил, что западные страны не интересовали дети, которые все это время находились под бомбами.

- Когда пришло время напасть на Россию через медиа, а теперь уже военными методом, они быстро мобилизовались под предлогом гуманизма и защиты свободы, - добавил итальянский художник.

По его словам, местные жители оценили его новый мурал. Некоторые попросили его расписаться краской из баллончика на капоте автомобиля.

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