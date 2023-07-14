Челябинская область продолжает строительство двух МФЦ в Ясиноватой

Челябинские строители продолжают строительство двух МФЦ в Ясиноватой. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты из Челябинской области продолжают строительство двух многофункциональных центров в Ясиноватой. Регион-шеф демонтировал старые конструкции зданий и подготовили полы к заливке. Сейчас объекты готовы на 15%. Об этом сообщает Правительство Челябинской области.

- Подрядчики региона-шефа расчистили от строительного и бытового мусора территории, на которых воздвигнут два новых многофункциональных центра. Челябинские специалисты также изменили планировку помещений, демонтировали старые конструкции зданий и подготовили полы к заливке, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что ранее Правительство Челябинской области сообщало, что в Ясиноватой построят новые отделения многофункциональных центров в разных частях города для удобства - на улице Орджоникидзе и Ленинградской.

Кроме того, Амурская область восстанавливает МФЦ в Амвросиевском районе. Специалисты на объекте устанавливают крыльцо, ступени и пандус, пешеходный вход выкладывают плиткой ФЭМ.

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