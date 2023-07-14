В Мариуполе восстанавливают многоквартирный дом по переулку Днепропетровскому

Глава Мариуполя проверил ход восстановления одного из многоквартирных домов. Фото: ТГ/Моргун

Мэр города Мариуполя Олег Моргун проинспектировал ход восстановления одного из многоквартирных домов по переулку Днепропетровскому в месте с главой Приморской райадминистрации Геннадием Янковским и представителем публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

- Строители уже закрыли тепловой контур, заменили окна и входные двери, выполнили монтаж системы и радиаторов отопления. Также проведены все необходимые домовые коммуникации, - написал в своем телеграм-канале глава города.

Олег Моргун добавил, что строительные бригады продолжают внутренние отделочные работы и вскоре приступят к замене поврежденных балконных ограждений. По его словам, объект будет сдан в срок.

Напомним, что сначала года «Единый заказчик» восстановил в Мариуполе 350 домов. Недавно в Мариуполе завершили строительство жилого комплекса на Иртышской, где квартиры получат 833 семьи.

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