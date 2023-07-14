Около 100 ребят из ДНР участвуют в «Университетских сменах» в Грозненском университете

Около 100 ребят из ДНР участвуют в «Университетских сменах» в Грозном Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Михаила Миллионщикова 98 ребят из Донецкой Народной Республики участвуют в «Университетских сменах». В рамках этого проекта школьники осваивают образовательную программу по программированию, конструированию, психологии, экологии и других специальностей. Об этом сообщает Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

- В рамках проекта школьники освоят образовательную программу, которая будет представлена занятиями по программированию, конструированию, психологии, экологии, архитектуре и истории, познакомятся с культурой и традициями чеченского народа. Студенты-вожатые проведут разнообразные досуговые мероприятия: викторины, игры, соревнования, - написала в своем телеграм-канале Колударова.

Она добавила, что школьники уже совершили экскурсии по Москве и Грозному. Посетили Музейно-храмовый комплекс ВС РФ Минобороны России, студии «Союзмультфильм» и «Мосфильм», познакомились с достопримечательностями Чечни. Дальше ребят ждет много познавательных и интересных мероприятий.

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