Мэр Горловки: В городе начат долгожданный ремонт дорог

В Горловке начат долгожданный ремонт дорог. Фото: ТГ/Приходько РИК

В Горловке начали восстанавливать дорожное полотно. Сейчас строительные бригады приступили к капитальному ремонту с проспекта Ленина, по которой проходит большинство транспорта. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

- Дорогие друзья, уважаемые горловчане! Спешу поделиться с вами приятной и важной новостью – у нас, в Городе воинской славы и трудовой доблести Горловке, начался ремонт дорог, который мы ждали очень долго. Сейчас мы начали с проспекта Ленина – это основная дорога, по которой проходит большинство транспорта, - написал в телеграм-канале мэр города.

Иван Приходько добавил, что в Горловке планируют капитальные ремонт и других улиц, которые соединяют районы города.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике специалисты из Пензы работают над ремонтом одной из основных транспортных артерий Республики — дороги «Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь». На объекте строительные бригады уже уложили 200 тысяч тонн высокопрочного асфальта.

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