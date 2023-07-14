Мэр Донецка: В результате обстрела ВСУ Киевском районе произошло прямое попадание в частный дом

В результате обстрела ВСУ Киевском районе произошло прямое попадание в частный дом Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу ДНР. В результате очередного артиллерийского удара в Киевском районе Донецка произошло прямое попадание в частный дом. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- При обстреле Киевского района произошло прямое попадание в частный дом по улице Крупской, - написал мэр Донецка в телеграм-канале.

По данным СЦКК ДНР, примерно с 12:00 до 16:00 вооруженные формирования Украины выпустили 18 снарядов калибром 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому району.

Напомним, что за 13 июля вооруженные формирования Украины обстреляли семь населенных пунктов Республики, включая Горловку, Гольмовский, Ясиноватую, Донецк, Макеевку, Дебальцево и Еленовку. В их направлении были выпущены 210 боеприпасов из реактивной системы залпового огня и артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм.

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