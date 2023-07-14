За полтора года в ДНР к программе поддержки материнства присоединились около 15 тысяч женщин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике с февраля прошлого года к программе поддержки материнства присоединились около 15 тысяч женщин. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики.

- С 20 февраля 2022 года по 30 июня 2023 года в рамках проекта Единой России «Крепкая семья» и реализации программы Министерства здравоохранения Республики по поддержке материнства «Навстречу крохе» 14 700 женщин стали участницами программы, из которых 9588 уже стали мамами, - отмечают в ведомстве.

В Министерстве здравоохранения добавили, что участницей программы может быть каждая беременная, которая становится на учет в женской консультации.

Отметим, что программа «Навстречу крохе» предполагает оказание бесплатной помощи беременным. В Донецкой Народной Республике она начала действовать с 20 февраля 2022 года, финансирование осуществляется за счет бюджетных средств.

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