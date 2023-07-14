В ДНР выполнили ремонт почти 1,6 тысячи котлов к отопительному сезону

В ДНР выполнили ремонт почти 1,6 тысячи котлов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты 11 Филиалов государственного унитарного предприятия ДНР к середине июля 2023 года выполнили ремонт почти 1,6 тысячи котлов к отопительному сезону. Также специалисты подготовили 523 котельных и 78 центральных тепловых пунктов. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Выполнен ремонт 1575 котлов и произведена замена 11 насосов. Также подготовлены к эксплуатации с проведением необходимых испытаний 972,2 км тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении), из которых заменено - 30,55 км, отмечают в ведомстве.

В Минстрое ДНР добавили, что в процессе ремонта специалисты «Донбасстеплоэнерго» выполняют разборку, чистку, регулировку и сборку сложных узлов, деталей и механизмов основного и вспомогательного котельного оборудования.

Напомним, что в ДНР на развитие промышленности за три года направят 1,5 млрд рублей. На модернизацию обрабатывающих производств потратят адресные инвестиции.

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