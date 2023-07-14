Специалисты из Московской области продолжают ремонт МФЦ в Ворошиловском районе Донецка

Ремонт МФЦ в Ворошиловском районе Донецка продолжают специалисты из Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из Московской области продолжают ремонт в помещении будущего многофункционального центра в Ворошиловском районе Донецка. Шеф-регион делает все по принятым высшим стандартам качества. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- МФЦ рассчитан на единовременную работу 20 окон приема граждан. Для их удобства в залах будет размещено несколько цифровых информационных табло и терминалов, которые помогут избежать «живых» очередей, - пишет в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что сейчас специалисты из Москвы заканчивают ремонт фасада здания. В помещении идет прокладка электрической проводки. Скоро начнут покраску стен, а также установят центральную систему кондиционирования. На улице перед многофункциональным центром специалисты уложили новую плитку, благоустроили территорию.

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