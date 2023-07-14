Денис Пушилин заявил, что в ДНР началась уборочная кампания

Аграрии соберут урожай на площади более 217 тысяч гектаров. Фото: Минагропром ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин завил, что в Республике началась уборочная кампания. По его словам, в этом году аграриям предстоит много работы. На территории региона нужно собрать урожай с площади более 217 тысяч гектаров.

- Уже на самом старте кампании видим хороший темп сбора урожая. С площади более 12 тысяч гектаров намолочено порядка 40,5 тысячи тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. На юге Республике, в частности, в Першотравневом районе, где уборочная началась еще неделю назад, аграриям удалось уже намолотить более 16 тысяч тонн с площади порядка 5,5 тысяч гектар, - написал глава ДНР в своем телеграм-канале.

Напомним, что Денис Пушилин поддержал вхождение четырех епархий Донбасса в состав Русской православной церкви. Глава ДНР распорядился оказать всю необходимую поддержку и ускорить процедуру оформления документов.

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